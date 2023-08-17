賀賢上季5隻啡格馬贏4隻 睇吓佢用咩騎師...

早十年八載落飛黨橫行，好多馬閘前頻頻著燈出擊，搞到啲賠率亂晒籠，不過到近季，情況又冇咁猖狂喇，大注得手例子亦都少咗，但偶爾總會見到燈神顯靈嘅。

賀賢上季以44W完成賽季，係來港後成績最好單季，白頭賀搏馬堅係得心應手，當中閘前著啡格馬更屢次重插得手，298場「增有」最後5分由16倍打落5.7倍一擊即中，另外陳嘉熙219場亦曾夥拍「合衷共濟」由48倍瘋狂插到19倍一放到底，落飛黨真係抬過百萬走呀！

仲有季尾霍宏聲兩度成為賀廐啡格馬操手，676場孖住「喜悅精靈」由20倍跌到10倍，賠率唔見一半下贏馬，呢場係首次贏1600，賽前都咁好信心噃...而809場聲仔騎住「幸運飛彈」跑田草1600，頭兩段放得好快，但拉士都頂到尾，呢場又係由15倍著啡格打落5.6倍，超級應棍呀~

大家睇吓賀廐呢4W，當中3W係用陳嘉熙同霍宏聲呢類叫座力不強騎師贏出，原來谷得應的話，真係咩騎師都得架...不過唔知係咪谷得太勁關係，上述「喜悅精靈」、「合衷共濟」同埋「幸運飛彈」之後都冇贏過，更不約而同退晒役了！

騎師方面，閘前著啡格最多次數係希威森同鍾易禮，希威森上季18次閘前著啡格，只係取得2冠2亞1季，勝出率11%真係幾低吓...至於有磅減嘅鍾易禮亦有17匹啡格馬，只係贏得1隻70倍打落33倍的冷門「飛鷹翱翔」，睇飛賭錢嘅馬迷，真係多得佢唔少了。而潘一哥由於騎牛都熱，根本落飛空間甚少，上季得2隻馬著啡格，但727場谷草1200米，「金運來」就由6.7倍插到3.2倍贏出，50%勝出率呀。