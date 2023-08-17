前手岳伯仁嘅自購馬 多數都唔得？！

來自愛爾蘭的岳伯仁古摩亞集團，全世界馬迷冇人不曉，近年出產過之名駒更係數之不盡，呢個品牌堅係赫赫有名。不過佢哋多年來運來香港嘅自購馬，普遍真係賣剩蔗居多，好似徐廐6歲馬「符號」，就係古摩亞舊部，當時跑過法國兩歲G1聖格盧準則大賽仲得第2，亦都角逐過愛爾蘭打吡，點會諗到佢由86分跌到依家46分，都仲未贏到？

鄭俊偉馬房，都有兩隻前岳伯仁戰馬，「牛皇頭」在英國贏過表列賽，不過來港一路都未適應，半W都冇呀，新季40分五班起步，睇吓可唔可以學「友盈友福」反彈了。呢隻同一貨源馬，未來港前頻頻跑分級賽，到港後頭3季交白卷，到上季終於響五班執番2W...

岳伯仁貨源中，又有冇馬見得人？姚廐「三江飛輪」來港第2季交出2W，現時企穩三班，都叫OK喇...而數到最勁一匹，就係以天文價錢售港的前英國漢普頓宮錦標G3冠軍「將王」，此匹「天文學家」囝囝來港竟然可以適應水土，仲連執多場G1，遠征亦有進帳，都可算是奇葩了；相比之下，同倉的岳伯仁另一匹「天文學家」子嗣「大學生」，跑咗10仗都係普普通通，似乎都係水貨居多了...