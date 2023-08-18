伍廐征韓大軍用連達文 下周二試閘考驗

伍鵬志透露今次遠征韓國的「好好心得」及「韋小寶」均有機會起用澳洲好手連達文。

估唔到今季有唔少馬匹打算遠征，應屆最佳中距離馬「浪漫勇士」就會去澳洲跑兩場一級賽，最大目標係10月尾嘅覺士盾。至於最近入選韓國盃同埋韓國短途錦標嘅一對伍廐馬「好好心得」、「韋小寶」，幕後打算讓此兩駒遠征韓國。不過，由於呢兩場國際三級賽於下個月10號舉行，撞正今季開鑼日，於香港發展的騎師未必願意為此兩匹伍廐馬效力，據伍鵬志透露，經與「好好心得」馬主多多心得團體商量後，澳洲好手連達文已落實效力，而「韋小寶」亦極大機會由後者執韁。

對於今次用人決定，伍鵬志說：「今次兩場韓國賽事撞正香港馬季開鑼，要香港騎師放棄本地賽事遠征並不容易，既然如此只能嘗試從海外搵騎師，既然連達文肯效力，當然求之不得。目前『好好心得』與『韋小寶』操練狀態良好，預計下周二會安排此兩駒試大閘提升狀態，同時視察馬匹進度，若然一切順利，相信遠征成數頗高。」

至於為何季初就讓「好好心得」、「韋小寶」遠征，伍鵬志透露始終季初階段未有合適路程讓此兩駒上陣，況且兩場韓國賽事的獎金頗多，韓國盃的總獎金達123萬美元(約963萬港元)，而韓國短途錦標總獎金則有107萬美元(842萬港元)，因此從獎金角度，練者認為今次遠征亦值得一試，他打算親自去韓國督師。