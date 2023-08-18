埋門停操一星期 古都名河周日征法有伏味？

呢個星期日越洋轉播法國多維爾賽事，除咗主題尚羅萬尼大賽之外，另一場由2歲精英角逐嘅莫尼大賽，被英法兩地搏彩公司定為大熱門，岳伯仁旗下今季3戰全勝明星馬「古都名河」(River Tiber)覬覦錦標，亦都成為亮點。

不過，岳伯仁日前接受當地傳媒訪問，證實咗「古都明河」缺過課嘅消息，由於數星期前健康曾有小問題，結果讓馬匹停操一個禮拜，而埋門呢個恢復操練，岳伯仁亦表示很難估計缺課一周，對於呢匹質新馬嘅實際影響程度，但觀感上並無不妥，因此周日仍會如期出戰法國莫尼大賽。

此外，岳伯仁亦提到另一匹休戰多時，去季6戰不敗嘅「饒舌達人」(Kyprios)近況，他指出馬匹腳傷已經完全康復，而上個星期日喺卻拉進行快跳，岳伯仁表示相當滿意，暫定將會安排佢於9月10日愛爾蘭聖烈治大賽復出。

當然岳伯仁亦知道，首仗安排「饒舌達人」復出就跑大賽的確並不容易，但因為季尾長途賽期選擇不多，今仗只係期望佢展現到本身競爭力，跑出一場理想賽事，而佢亦深信呢匹馬來季繼續服役將可全面復甦，重現佢嘅長途王者霸氣。