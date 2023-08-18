杜拜嘉年華賽期執位 星期六不再超級？

沙特阿拉伯目前喺世界體壇嘅地位愈來愈重要，好似沙特聯賽依家有葡萄牙巨星C朗、巴西嘅尼馬、法國嘅賓施馬喺當地效力。賽馬方面，2020年才創辦嘅沙特盃賽馬日，焦點賽事1800米泥地沙特盃，總獎金達2000萬美元，亦係目前全球獎金最高賽事。唔知係咪沙特盃嘅重要性愈來愈強，搞到杜拜世界盃嘉年華都要改吓賽期。

如果有留意近年沙特盃同埋杜拜嘅賽事編排，沙特盃通常喺2月尾舉行，而杜拜超級星期六賽期就喺3月初，杜拜世界盃賽日則喺3月尾舉行，換言之沙特盃同埋杜拜超級星期六，基本上有少少撞期。唔知係咪呢個原因，日前杜拜賽馬會公布嘅明年賽期編排中，以往有3輪嘅麥通挑戰賽變成只跑一場，而呢場1900米泥地G1改於1月26號上演，以前於杜拜超級星期六舉行嘅1800米草地G1傑貝哈特錦標，亦提早喺1月26號舉行。

至於明年3月2號嘅杜拜賽期，雖然繼續叫杜拜超級星期六，但當日並無一級賽舉行，而2410米草地G2杜拜黃金之都錦標、1600米泥地G3納哈爾塔錦標、1200米草地G3詩栢草地短途賽及1200米泥地G3北風錦標繼續於當日上演。