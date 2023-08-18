【堅數據】大勝完再出 究竟得唔得？

香港評分制度，加分多寡很視乎取勝距離，贏一條街回來隨時被大幅加分，不利於爭取連勝，但實際情況卻非如此，梅開二度的成功率反而甚高。

上季14匹大勝馬（贏4馬位或以上）再出，錄得7冠3亞3殿，最差一匹「八駿巨昇」也跑第5，勝出率五成，表現相當不錯。至於贏馬距離最遠的是，在泥地1200米輕勝6個多馬位的「魅影獵飛」，再出雖然升班，但一樣未遇阻力，在同程再下一城。

大家直覺上，能夠大勝應具備超級質素，再出再贏必屬星級分子，但睇番附表，上榜的「維港智能」及「實現夢想」的確被標籤為明星馬，亦做足本分取得連捷，然而一些中低班馬也能完成任務，最佳例子便是在五班大勝的「神舟時代」，升上四班照贏，另「皮具之星」及「陸知」亦做到，所以大勝再出再贏，唔一定是明星馬專利。

大勝再出再贏，除實力外，路程亦相當重要，14匹大勝馬中有4駒轉程出戰，3駒失手，強如馬王級「浪漫勇士」贏完2000米香港盃，再出縮程跑1600米只屈居亞軍，僅「安遇」能夠成功添食。「安遇」先在谷草一哩大勝4乘多，翌仗二升一班兼轉爭田草1600米，克服轉場及升班難度，確唔簡單。