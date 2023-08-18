千金易得，好馬難求。喺香港要做馬主要求已經唔低，如果同時養到匹好馬，就真係難上加難。潮流興講遠征，馬王「金鎗六十」被認為應該遠征為港爭光，真係拗到口水都乾埋，但如果擁有一匹咁高質嘅馬王，遠征先係成功嘅唯一選項？或者有口痕友話「金鎗六十」冇膽衝出香港挑戰世界強豪，但其實睇番近年香港一哩錦標嘅外隊馬真係寥寥可數，就算有都係啲一線尾、二線頂馬，說穿了就係世界馬圈一哩強豪都怕咗「金鎗」，已證明「金鎗六十」有幾勁。

故事延伸至「金鑽貴人」，上季8捷追平「美麗傳承」紀錄，當中更包含3場一級賽兼成為三冠短途馬王。咁嘅賽績、質素、實力，口痕友又話應該遠征云云。睇番賽程，「金鑽貴人」遠征當然有好多選擇，最適合嘅應會係10月頭舉行嘅日本短途馬錦標，而勁高獎金嘅珠穆朗瑪峰錦標喺10月中舉行，但消息指「金鑽貴人」大多數會留港挑戰12月香港短途錦標。

其實「金鑽貴人」唔遠征都無可厚非，皆因上次出戰香港短途錦標大意失錦標，直路塞車根本冇發揮過，而文家良從練以來亦未喺香港贏過國際賽，當然想攻下呢場一級賽，喺自己嘅史冊上添上一筆。

咁如果順利摘下香港短途錦標，之後又點部署？又好視乎心態，如果認為三冠短途馬王已經做過，遠征都係一個合理部署，明年3月杜拜阿喬斯短途錦標，以至6月英國皇家雅士谷賽期嘅女皇伊利沙伯二世禧年錦標都係射程範圍。當然，贏完國際賽一定有好多口痕友舉腳贊成跳出香港，贏輸一件事，但最起碼有呢個挑戰心、呢個話題性，香港賽馬就係欠缺呢一門，叫做激情呀！