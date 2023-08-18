【莫尼大賽】151倍贏二級賽 今次進軍G1

1200米一級賽莫尼大賽周日上演，預料戰情將與尚羅萬尼錦標同樣激烈，多匹上仗勝出分級賽的兩歲精英，將於多維爾的直路賽道上較量，力爭出道以來首項一級賽殊榮。

岳伯仁去年憑「爭雄掠寶」揚威莫尼大賽，今年則派出未嘗一敗的「古都名河」參賽，此駒上仗競逐1200米二級賽高雲地利錦標，擊敗19駒奪冠。「英勇部隊」上仗以151倍獨贏賠率攻下1000米二級賽諾福錦標，堪稱皇家雅士谷賽期歷來最冷門頭馬之一。

此賽還有數匹參賽馬因上仗取得佳績而聲名鵲起，包括「顯貴級」攻下G3卡堡錦標，「大勇駒」在新市場勝出二級賽七月錦標，「神聖天使」在雅士谷摘下G3瑪嘉烈公主錦標，而主隊希望「好地利」則在尚蒂伊的二級賽畢羅拔大賽大勝奪冠。

本月初在古活勇奪1200米二級賽利治蒙錦標的不敗之師「宏達驥」也會加入戰團，馬主KHK Racing的代表華戈爾，從練時在新市場設廄並取得佳績，他表示：「『宏達驥』在諾定咸初出時儘管出閘十分緩慢，而且早段遙遙落後，但仍能摘桂。翌仗在古活上陣，在領放下有點鬆懈，但最終仍能輕鬆勝出二級賽。馬兒該兩仗跑軟地時均能應付裕如，不過我們認為牠跑較乾快場地會更佳。」