多維爾拍賣會入貨 藍營首腦親自督師

法國多維爾八月賽馬節檔期，另一個亮點就係阿卡娜周歲馬拍賣會(Arqana August Yearling Sales)，唔少歐洲頂級佳駟都係出自呢個貨源，一連3日嘅拍賣會，已經喺擒日舉行。

今屆拍賣會，依然吸引到好多大馬主同馬販到場，其中重量級人馬，就係兩大陣營嘅巨頭，分別係高多芬嘅模罕默酋長，仲有就係古摩亞嘅合夥人之一John Magnier，都有親自到場，尤其係模罕默酋長，前兩日更加喺檢查區檢視心頭好，睇嚟都係急於想為藍營補充生力軍。

喺昨日首天拍賣舉行，高多芬交投活躍，團隊喺模罕默長領導下，先投到5匹周歲馬，其中最矚目，當然係以125萬歐元(約1,066萬港元)，成為全日最高價，購入自己種王「杜拜威」所生嘅Lot.21棗色雄馬，不過比起上年相同拍賣會，以首日最高價160萬歐元，咁啱又係購入lot.21，一匹出自靚種Sharmadal子嗣。

此外，香港賽馬會今次亦有喺首日拍賣入貨，以31萬歐元引入Lot.42栗色雄馬，不過今次就勇於嘗試，購入配種資歷較淺「佳明驥」(Kameko)之首批所生子嗣。