【論戰天下】精緻之道勝望極高

法國8月多維爾賽期來到尾聲，今次同日有兩項一級賽上演。出戰重頭戲尚羅萬尼錦標的「精緻之道」，季內已於愛爾蘭勝出一級賽，轉戰法國重返強項路程，有力再贏。

銳獠牙質高可連捷

S1-1：盧傑馬房的「銳獠牙」去年6戰4勝，名次最差是森林大賽跑第7。今年復出即在尚蒂伊1200米後上輕取對手，既然上季已勝三級賽，如今出戰一班條件讓磅賽計實力仍勝一籌，質高馬有力連捷。

好架勢當打夠穩陣

S1-2：多駒曾於8月3日多維爾膠沙地同程碰頭交手，今次狹路相逢再鬥一番。阿加汗名下的「好架勢」雖然上仗埋門一步不敵「要素」，但以升班轉場仍有如此表現，確實潛力甚佳，有過一次經驗進步可期，4歲馬大熟當起，6戰4冠2亞如此準繩宜作膽。

出群配莫雅無甩拖

S1-3：「精緻之道」這匹5歲「燈塔島」女兒去年10月轉投包紀耀馬房後脫胎換骨，5戰全入三甲，季內初出可以在新巿場大炒其後勝出蘭秀錦標的「偉石堡」6個馬位，再出贏埋美寶莉錦標，交出水準面對此組對手應該綽綽有餘，勝望彌高。「得勁兒」加面箍後兩戰全勝，上場力擒「文采侯婦」是出色表現，父為「范高爾」，母系「大利來」，亦即是「大利盈」的半妹，超良血馬進步有力一爭。

「出群」剛戰蘭秀錦標莫雅發揮出色，取得亞軍比預期佳，人馬合作未失三甲，乃信心保證，原班人馬再來，當然要防。「文采侯婦」新勝羅斯齊爾德大賽，今仗回師2000米亦是其強項，準繩馬難捨棄，屬前列之選。

好地利爆炸力極強

S1-4：赫健輝與黎敏滔組合今季有「靛彩薇」及「大石」兩匹出色3歲賽駒省靚招牌，今場亦有「好地利」這匹2歲新星挑戰一級賽頭銜，此駒出賽4次獲3冠1亞，唯一敗績是終點前被另一不敗之師Beauvatier超越。父系為前美國三冠王「正義」，本身無論外形及跑法亦近似，有速度且爆炸力強，潛力優秀之馬女，值得秤高多少。

S1-5：跑到大長途賽，「志清醒」及「彬彬君子」可算是歡喜冤家，兩駒過去互有勝負，當然跑法上「彬彬君子」較為主動，但計及今場平磅角逐加上跑3000米，只要「志清醒」早段咬住四五個馬位之內，有力像前仗韋傑亞女子爵錦標般，憑較佳後勁殺敵。

法北好夢主場硬淨

S1-6：「法北好夢」雖年屆7歲，但偶然仍可交凌厲衝刺制勝，前仗在多維爾同程力追險勝。剛戰轉爭草地，過往只曾1捷並不合腳法，軟地包尾敗不足據，今回師曾3勝的膠沙地同程，又有突圍機會。

霸者欣逢對手爾爾

S1-7：「霸者」月初於多維爾膠沙地1900米外檔跟前跑第6名，5歲馬長途有根據。今次扳上2500米，以其季內在巴黎隆尚跑草地同程得亞軍，拆組對手甚弱之下，即使再戰膠沙地應有一爭之力，排內檔守於前置馬之後形勢好跑，續配騎慣騎熟鮑志樂再拚，機會樂觀。

逸嬌麗準繩信得過

S1-8：兩場三班過後，餘下剩低跑此場四班膠沙地賽，水準極低。「逸嬌麗」雖然近仗只出爭標售馬賽或細馬場，但表現卻十分準繩，跑法主動而此程草地亦曾贏過，說不定可走甩控制大局。