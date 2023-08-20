馬會首播拉丁美洲大賽 下年隨時移師北美舉行？

馬會公布10月8日將會首次主辦嘅2000米拉丁美洲大賽，佢嘅賽事特色，就係全世界唯一一場，每年喺唔同拉丁美洲國家馬場舉行，當中如阿根廷、巴西、智利、巴拿馬、秘魯及烏拉圭等國家都舉行過，而且因應馬場設施而定，可草可泥嘅國際一級賽，而呢項賽事近期甚至有消息傳出，來季唔排除安排於北美洲舉行嘅可能性。

據消息透露，南美賽馬聯盟組織(O.S.A.F.)正在構思，2024年拉丁美洲大賽，改於4月第二個周末舉行，甚至移師美國佛羅里達州灣流馬場(Gulfstream Park Racecourse)進行賽事。雖然未有透露真正原因，但與浪琴喺今屆賽事之後，10年贊助合約完結，移師北美洲舉行，期望爭取更大市場效益。

其實灣流馬場，早於2017至2019年期間，亦曾承辦由委內瑞拉與波多黎各舉行嘅中美洲冠軍錦標，因此拉丁美洲大賽喺呢度舉行亦相當理想，但構思中涉牽到檢疫及龐大運輸費用方面，也是重要課題，而智利Valparaíso馬場，亦表明有意承辦2024年拉丁美洲大賽，情況未能許可，亦會考慮2025年執行。

至於今年拉丁美洲大賽，將會喺阿根廷聖艾斯圖(San Isidro)馬場上演，呢個馬場曾經喺2020年舉辦，當時為草地賽，由主隊代表Tetaze贏得錦標。