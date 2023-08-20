4屆NBA總冠軍球星登名人堂 愛駒誓贏G1做賀禮

4屆NBA總冠軍兼1次總決賽MVP嘅法國籍球星柏加(Tony Parker)，獲選進入名人堂，喺上周日舉行嘅Naismith Memorial Basketball Hall of Fame頒獎禮，佢親自飛往美國接受獎項，相隔一星期，今日佢又會喺多維爾馬場現身，因為以佢為首嘅Infinity Nine Horses集團，今次有匹餐士馬「好地利」(Ramatuelle)，大有機會成為佢進入名人堂嘅賀禮。

其實柏加自退役後，返回法國一直醉心發展賽馬事業，唔單止做馬主，名下牧場養咗超過40隻馬，有部分係用作配種用途嘅雌馬，全力進軍育馬事業。柏加喺周五已經身在多維爾打點，除咗親身出席8月拍賣會買馬之外，並喺首日以15萬歐元(約127萬港元)買咗Lot.52「蔚藍海角」囡囡，不過更重要嘅係，由佢培育嘅3匹周歲馬將會喺接住下星期二嘅v.2周歲馬拍賣會推出市場，包括Lot.354、Lot.361及Lot.438。

柏加今日就會恢復馬主身份，因為名下馬女「好地利」出戰一級賽莫尼大賽，佢好希望愛駒可以為國爭光。而柏加集團名下嘅「果后」(Mangoustine)，前年勝出法國一千堅尼，今次佢再有呢匹馬女新星，當然唔會錯過揚威嘅機會。