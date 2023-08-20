征日前贏G1壯行色 李寶利勇奪德爾瑪橡樹賽

目前於美國西岸發展嘅意大利好手李寶利，嚟緊喺禮拜六、日就會出戰日本世界星級騎師大賽，出發在即，今日佢就一場別具意義嘅頭馬以壯行色，夥拍3歲馬女Anisette揚威G1德爾瑪橡樹賽。

Anisette去年兩歲原本喺英國服役，以跑沙地為主，馬季後就易主轉往北美洲發展，交由練馬師Leonard Powell訓練，7月於美國德爾瑪上陣，選擇初戰草地跑G2，竟然挑機成功一擊即中，相隔一個月增程1800米，再次升呢跑草地橡樹賽，升呢一樣無難度，而且愈贏愈易，大勝對手4馬位奪標。

李寶利近年喺美國發展，佢喺草地賽事一直都係主流騎師，喺德爾瑪馬場嘅成績更屬前列分子，佢喺今日賽事更加威到盡，先於第二場以Seal Team贏馬，跟住以Anisette捧走德爾瑪橡樹賽，最後錦上添花以Tio Magical尾場埋齋，連中三元兼捧盃。

呢場G1勝利，亦係李寶利自2022年5月於聖雅尼塔以Ocean Road勝出敢勵錦標之後，相隔近15個月再贏一級賽，連同今仗頭馬，李寶利累積其當地第4場G1勝利。