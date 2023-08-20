擴闊侵略澳洲版圖 郗國斯王室精銳攻維省

英國練馬師郗國思近年常規性咁派馬出戰澳洲悉尼秋季嘉年華，成績理想，單就過去4屆賽期，喺終極榮譽女皇伊利沙伯錦標，佢名下兩匹戰駒：「加踏步」(20、21)及「譽滿杜拜」(23)已經贏咗3屆，既然係福地，嚟緊2024年嘅賽期佢又點會錯過？

郗國思透露「譽滿杜拜」將會明年再赴悉尼力爭衞冕，亦會派出2至3駒隨行在該賽期上陣，不過佢就更加雄心壯志，計劃踩過界，由悉尼轉戰至維省，部署喺春季嘉年華賽期出擊。

英王查理三世名下「炎漠大俠」(Desert Hero)，已經報咗名參加墨爾本盃，而呢匹馬今季增程兩戰2400米未輸過，下個目標將會考驗氣量，出戰9月16日舉行嘅2800米聖烈治錦標，跑完就會盡快安排入隔離營，然後就會角逐墨爾本盃。

此外，另一匹「喚雨呼風」(My Prospero)，健康報告亦已獲得維省賽馬會批核，雖然早前於女皇安妮錦標只跑第4名，不過郗國思指出呢匹馬於季尾階段，表現更加理想，而佢對馬匹實力亦好有信心，因此亦分別報咗跑覺士盾及考菲爾德盃。