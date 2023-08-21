5位騎師齊復課 為明早首次試閘熱身

馬季尚有半個月左右便開鑼，晨課愈見熱鬧，今早更有2洋3華，共5位騎師不約而同復課，分別有希威森、潘頓、陳嘉熙、周俊樂同巫顯東，順道可為明日試閘先來個熱身。4時45分，希威森率先開工，他先替「友誼至佳」於大圈與馬房拍跳馬拍試，繼而入內圈替高班廐侶「九五赤兔」踱步，其後出番大圈連替兩匹賀廐馬「特攻」及「駿先生」進行快試，天光後他亦走到烽火台2樓搵賀賢匯報，全朝都精神奕奕。而潘頓約7時到場，於大圈替賀廐馬「一絕」快跳後便到烽火台「洗樓」，旨在重拾策騎感覺。

3位華將方面，5時正，陳嘉熙率先露面，戎裝到場的他，先與師傅方嘉柏在烽火台外欄邊睇操兼密斟，然後開工替兩匹柏廐馬「皇者驕傲」、「九秒九」出試，天光後再操巫廐「幸運傳奇」及過檔廐侶未命名新馬H365，同樣在內圈快踱，7時半才收工。

至於周俊樂及巫顯東，前者全朝服侍容廐，先後替「幸運雄威」、「閃耀將神」及「滿載歸來」於大圈快試，早前曾遠赴南澳探訪一眾師弟妹的他，回防後身形冇走樣，可見仍有嚴控飲食，做好榜樣。而暑假曾到新加坡客串增進策騎經驗的巫顯東，全朝操了鄭廐「八采」及「喜悅一生」兩駒，