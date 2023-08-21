乜都贏晒啦 潘頓：我會繼續破紀錄

距離馬季開鑼仲有3個禮拜，備戰氣氛開始濃厚，今朝就有5位騎師正式開工，當中更包括冠軍騎師潘頓，佢全朝只係操咗賀賢馬房嘅「一絕」咁大把，然後佢走去烽火台同一眾練馬師吹水，包括葉楚航、蘇偉賢、丁冠豪、文家良等，途中見到新練馬師廖康銘梗係傾兩句，最後上埋烽火台二樓搵賀賢，之後一齊離開。

如果有留意潘頓或者佢太太嘅社交平台，都知佢哋一家人去咗夏威夷度假，然後返咗祖家澳洲探朋友，兼且幾乎日日都食好嘢，但今朝睇落潘頓嘅身形都冇點發漲，佢就講笑話目前體重都keep得唔算太差，只係肥咗少少，同埋佢話今次旅程只要去啲熱帶地方，要keep體重都比較易，喺最近返咗正值冬天嘅澳洲先難啲減磅。

自從莫雷拉離開香港後，形成潘頓獨大局面，而這位6屆香港冠軍騎師幾乎乜都贏晒，咩紀錄都畀佢打破埋，上季就以破紀錄嘅179W完成馬季，成為單季頭馬數目最多騎師，佢話唯一美中不足係未能贏夠180場。展望今季，潘頓話自己依然樂於打破任何紀錄，並且爭取更好成績及支持，同時亦希望贏更多大賽。

另外，潘頓上季尾曾表示願意繼續留港策騎的原因是馬會容許騎師更容易去海外跑大賽，是否意味他今季會更多機會返回澳洲上陣？潘頓卻指出無疑他的馬會新措施感到高興，但他仍會主力以香港為策騎基地，不會經常到澳洲出賽，當然他透露非常渴望能夠揚威墨爾本盃，故此一直物色坐騎，若然有機會一定參與這項盛事。