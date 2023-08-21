羅富全：實現夢想有望進軍大賽！

上季的冠軍人馬頒獎典禮，各獎項的得主都算實至名歸，唯獨最佳新馬由「嫡愛心」擊敗「實現夢想」奪得殊榮，或許令部分人感到意外，皆因「實現夢想」上季3戰全勝星味十足，就連練馬師羅富全對失落獎項也感到有點失望。展望今季，全哥當然希望「實現夢想」能夠扶搖直上，只要進度正常，極有可能於9月17日的二班1000米直路賽復出。

要數上季最耀目的新星，羅富全馬房的「實現夢想」肯定榜上有名，5月下旬出道以來跑3仗未逢敵手，每次至少贏對手兩個馬位，由52分加至目前85分，增幅非常驚人，即使未能成為上季最佳新馬，全哥坦言對馬兒前景非常樂觀。

練者說：「『實現夢想』上季3仗贏來兵不血刃，姿態的確出色，牠是一匹體重近1,300磅的大馬，翻步幅度甚大，當牠跑至途中開始展步加速就能彈甩對手，相信仍有不少上升空間。當我知道『實現夢想』成為上季最佳新馬候選馬匹時，我也希望牠能當選，可惜評分不及『嫡愛心』。展望今季，我當然希望『實現夢想』繼續交出好成績甚至進軍大賽，而我相信牠日後跑1200米肯定無問題，只是既然9月17日有一場二班田草1000米，我便讓此駒在這場直路賽作為今季首個目標，延續不敗。」