周三國際錦標 戴圖理又有機會跳馬！

今周三開始，將轉播一連3日的約克伊波賽期，每晚各有7場賽事受注，頭場開跑時間均為晚上8時50分，吃完晚飯欣賞落注，當屬馬迷樂事。周三（8月23日）首晚上演國際錦標賽馬日，重頭戲就是總獎金高達100萬英鎊的國際錦標，此場一級賽為約克馬場全年獎金最高的一項大賽。大家熟悉的經典名駒例如「巨人長堤」、「海都之星」及「范高爾」等，都曾是國際錦標盟主，反映此賽的重要性。

周四（8月24日）第2晚上演約克郡橡樹大賽日，重頭戲約克郡橡樹大賽跑2371米長途，乃歷來3歲雌馬挑戰年長雌馬的關鍵場合。贏過此大賽的「多利美」、「成全寶」，相信馬迷也有印象。

周五（8月25日）第3晚上演楠索普錦標賽馬日，重頭戲為1000米楠索普錦標，此賽特點是讓剛出道的兩歲馬直接挑戰3歲或以上馬場合，戰情可謂更加緊湊。

說到今屆的國際錦標，又一次成為世界馬壇焦點，上仗出戰1993米威爾斯親王錦標輕勝而回的「瞄得對」，將改由萬人迷戴圖理執韁，並預期與莫雅策騎的「帕丁頓」展開激鬥。

戴圖理最近受訪表示，相信「瞄得對」只要交出上仗表現即可順利稱霸，明顯胸有成竹。至於「帕丁頓」則力爭今年第7捷，8月初贏薩塞克斯錦標，反映勇況依然，不過，今次國際錦標跑2051米，始終「瞄得對」長途能力優秀，加上強配戴圖理，計數可秤先！