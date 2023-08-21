星球馬對住金鎗 錄得1勝4敗！

告東尼鎮倉寶「加州星球」，早期跑短途起家，成熟後進軍一哩，與呂廐馬王「金鎗六十」撞到正一正，一放一追合演過多場好戲。

前季尾「加州星球」跑罷4歲系列賽後，首度於冠軍一哩賽平磅挑戰「金鎗六十」，結果放到最後200米，畀「金鎗六十」任由魚肉，最終全無威脅下輸2馬位，仲要畀「勁搏」同「勝得精彩」追到氣咳，僅僅保住亞軍咋，當時4歲進度確係未夠班撼全港最強馬。

上季初「加州星球」重整旗鼓，先贏慶典盃及沙田錦標兩場二、三級賽打好底子，到第3戰再遇上久休復出的「金鎗六十」，呢次有得鬥吓喇，「加州星球」該次放得極慢，孭多5磅的「金鎗六十」彎位在外疊開始踩油，200米單打獨鬥，最後「金鎗六十」以頸位鬥贏，但兩駒距離以至實力分野已明顯收窄。

有一招叫做「賊佬試沙煲」，告東尼馬會一哩錦標試準「加州星球」狀態同跑法後，到12月戲肉國際賽，全力谷起星球馬托弗狀態，再吩咐鞍上人潘頓中間兩段步速放快，務求削弱「金鎗六十」後勁及拉開距離，廐侶「美麗同享」亦幫上一把，彎位前發力透出擾亂何澤堯「金鎗六十」發力點，結果奇招奏效，「加州星球」首次擊敗馬王，以下勝上確是馬迷難忘一役！

摘下國際賽，其實「加州星球」全季目標已經超額完成了，狀態亦由高峰回落，之後2度再遇「金鎗六十」，都是敗陣而回，時機不對搏亦徒然，還是休養生息靜待下一個高峰吧，又睇睇新一季「加州星球」養回體力後，能否再次以最頂峰狀態力撼3屆馬王了。