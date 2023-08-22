希斯首朝復課 造就董明朗即時有工開

上周三首朝蒲頭的新騎師董明朗一直未有馬操，情況有點不明朗，難怪惹起圈內人士關注，直至今早舉行首次沙田試閘，騎者終於榜上有名，可策「穿甲鷹」及「南征北戰」出試泥閘，總算可騷吓哥利。不過，董明朗話晒都係應屆南非冠軍，同時又造到116磅，牌面總有優勢。

今早6時左右，董明朗現身晨課，原來提早有工開，並策希廐馬「東方精神」於大圈踱步，沿途田泰安、希威森分別策廐侶「冠寶駒」及「赤馬雄風」前後魚貫出試，相信係希斯特意柯打，好讓董明朗緊隨兩位行家步伐，更快了解馬匹晨課程序。課後，董明朗偕同南非鄉里希威森由馬房步出機坪，後者更向他詳細講解晨課運作，認真唔話得，期間前南非騎師、現任騎術學校教頭高雅志剛巧路過，3人即時停低大講南非話，呢幕都算經典。

至於希斯本人則首朝復工，全程精神爽利，看來已叉足電，換言之現役練馬師已蒲晒頭，他除了造就董明朗提早開工，以及吼實一眾舊馬快跳之外，同時也關注多匹J布新血於大圈踱步的基本功，全朝與副練黃志雄踩住單車穿梭馬房仄馬，相當頻撲，正式為新馬季盤算先頭部隊！