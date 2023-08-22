【論戰天下】帕丁頓4駒場合穩勝

連續3日轉播英國約克馬場伊波賽期，不過重頭戲國際錦標只得4駒列陣，以近期氣勢，「帕丁頓」一出已嚇怕其他對手，鬥心強悍佳駟，有望完成一級賽5連勝霸業。

烈酒醉心閹後穩定

S1-1：「烈酒醉心」今季閹後復出，先後7戰得2冠2亞2季1殿，全入前4名，練馬師昆約翰雖然來自北部，但訓練短途馬跑高班賽確有一手，夏俊昇已替「烈酒醉心」連贏兩場，人馬極之合拍，今場排外檔起步有利，坐位望贏可做到。

愛德華式增程更合

S1-2：岳伯仁旗下「愛德華式」暫時於愛爾蘭兩戰均是1000米，這匹高頭大馬的「真金不換」子嗣，同母半姊Aspen Grove上月在美國勝出2000米一級賽貝蒙草地橡樹邀請錦標，再看「愛德華式」剛於奈斯贏馬姿態，根本上路程愈長愈好，增程肯定更合。

貴格兒放頭形勢好

S1-3：今場是英國聖烈治錦標前哨戰，只得5駒角逐，「貴格兒」出道3戰未逢敵手，揚威女皇瓶賽後原欲出戰古活盃，結果同主馬「壯膽識」派上場卻敗陣。「貴格兒」今年終極目標是下月聖烈治，馬少場合本身可以自行領放，形勢大好。

勇狐隊末段衝刺強

S1-4：今屆國際錦標只得4匹馬，「帕丁頓」已一口氣勝出4項一級賽，由一哩至接近2000米途程均所向披靡，跑法主動而鬥心強悍，的確有當年岳伯仁鐵馬「巨人長堤」影子，稍有分別是兩駒的跑姿，「帕丁頓」昂頭而「巨人長堤」則是伸長馬頸全力衝刺。馬少場合預計今場仍然由「帕丁頓」操控步速，第8W應可手到拿來。

「勇狐隊」是全場唯一跑過約克且曾勝出東帝錦標，上場遠征美國跑G1，外檔起步被迫縮後，末段衝刺強勁，可惜為時已晚只得亞軍，同樣是3歲馬受讓磅位，可博Q腳。

餘下兩匹，「瞄得對」今季跑2100及1993米快地威力強勁，戴圖理就退休，替工唔會留手。「凌雪飛」今季表現有點下滑，初對雄馬且要留後，跑法較被動。

原創藍調近況夠勇

S1-5：以近績計，今年由卡菲臘接手訓練的「原創藍調」，已錄得5冠1亞1殿佳績，評分亦由原先50多分扶搖直上。剛負輕磅於古活馬場挑戰一群能力比牠強的對手，仍憑勇態拚入亞席，今仗回配貝兆梨執韁，發揮上應該更放心，值得捧場。

枕邊輕語擅跑約克

S1-6：伯特馬房的「枕邊輕語」，兩度於約克馬場表列賽取得佳績，上季兩歲時第2次上陣已曾勝出，今季初首戰亦負於實力甚佳的Great State，賽績硬淨，1000米平路馬場似乎最合此駒的發揮，今次負磅比上仗稍減，應可盡展所長。

星迷具分級賽潛質

S1-7：「星迷」是澳洲馬「摘星勇驥」子嗣，至今4戰2冠1亞，前仗紐百利擊敗的「銳兵列陣」及「突衝快跑」能力甚佳，或許具備分級賽潛質。「星迷」上場光榮古活賽期跑讓賽，結果亦得亞軍，準繩馬再換上莫雅，應是尾場四平八穩之選。