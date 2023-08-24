【論戰天下】今年約克郡橡樹都係睇好岳伯仁！

英國約克伊波賽期第2日重頭戲為約克郡橡樹大賽，曾6奪殊榮的岳伯仁雙龍出海，大有不勝無歸之感。計質素「壓陣妙舞」或許稍高，但場地乾快的話，二級賽盟主「熱心」同樣不容忽視。

S2-1：「反升」前仗於皇家雅士谷賽期G2瑪麗皇后錦標影相差一步僅敗，馬女雖然個子不高但變速力強，再出輕取韋特比超級短途賽表現更進一步，進度理想質素上乘，平磅跑雌馬二級賽勝望甚高。

S2-2：「夕暮依戀」血統父母均源自早熟快馬家族，前仗於約克馬場輕鬆打開勝門，剛戰被「不休不停」反勝得第2，只因被對手佔據外欄有利場地。北部練馬師昆約翰訓練短途馬普遍交得準，夏俊昇跑直路賽亦得心應手，地快更提升機會。

S2-3：天價馬「凌厲大兄」是一級賽冠軍「天文金駿」半弟，上仗7月尾英皇錦標日復出，記得當日沙圈所見馬身可以再收好一點，結果休息10個月首戰追回第4，以上年在表列賽希倫錦標負於「喚雨呼風」及「摘月」跑第3名之水準，居這場第二班讓磅賽實力佔上風，綵衣新勝一級賽手風正順。

熱心地快硬撼強敵

S2-4：今屆約克郡橡樹大賽形勢平均，評分差距在8分之內，無論3歲賽駒抑或年長雌馬都有一爭之力。岳伯仁的「壓陣妙舞」今年5月在車士達贏22個馬位，早成世界馬壇焦點，結果之後在英愛橡樹賽分列亞軍及冠軍，良血馬目前表現對得住父母，若場地軟爛戰力更強，即使地快亦可應付，最重要3歲馬受讓磅多。

「熱心」曾兩度擊敗今場另一熱門「才情麗驥」，包括前仗列普谷錦標，如果場地乾快廐侶「壓陣妙舞」有失，此駒卻擅長，隨時可補位，宜一併兼顧。「偉石堡」今季4戰3冠1亞捧埋蘭秀錦標，要考驗當然是首次增程跑哩半，睇血統2000左右最強，但居此賺級數。「風隨心」上場於大爛地敗走賽績可抹去，約克馬場贏過，場地正常仍具威脅。

S2-5：郗國思出一對，馬昆則再夥拍上場贏得輕鬆的「海洋主題」而放棄皇室成員「有市有價」。其實兩駒都是出賽甚少具頗多上升空間的3歲雌馬。比較上跑至哩半兼贏過的「海洋主題」已經有晒證明，由於這是有條件的表列賽，對手未算大幅增強，無論是快地或淋地均可應付，宜睇高一線。

S2-6：「名家精選」經過兩場第2後，月初在貝弗利1487米以一放到底姿態打開勝門，看腳法這匹「專家視角」子嗣日後可望扳上一哩甚至更長路程。本身2月出世進度比同齡馬佳，加上范鴻禧手法急進，可以信賴。

S2-7：「皇朝錦衣」前仗初跑1393米跟前贏得輕鬆，上仗於光榮古活賽期出戰一哩賽事，改用留前鬥後跑法，雖然爭取連捷失敗，但亦追回第4名，今重配莫雅縮回1400米，相信是這匹「雷霆夜」子嗣目前最佳路程。