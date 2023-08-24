千八米草地重開 金鑽怒目拍跳迎開鑼

隨着千八米草地跑道今早重開，打後每逢星期一及星期四，都會恆常開放予馬匹操練，換言之沙田馬場所有操練設施已全面啟用，好讓練馬師為旗下馬匹操練多一項選擇。

而今早一共26駒被安排在千八米草地操練，場面相當熱鬧，當中只得由姚本輝訓練的「威武良駒」申請在閘廂做入閘測試。至於打頭陣出試的馬房與平時一樣都係韋廐，倉主韋達於約6時45分率先策鎮倉寶「將王」，在這條綠油油的跑道慢跳兩段，旨在攞頭綵兼輕舒腳頭。而首度在港設廐的廖康銘也派了3駒出試，分別有「大英才」、「東風壹號」，以及由希威森過檔的「心想事成」。

期間一共有4位騎師策馬於千八米草地出試，藉此感受一下草地跑道的最新狀況，要數最矚目必然係潘頓策文廐鎮倉寶、將會於開鑼日出戰一班1200米特首盃的「金鑽貴人」，與廐侶「怪獸奇兵」拍跳，其後這位6屆香港冠軍騎師再替賀廐馬「一絕」試草。而田泰安則先後試賀廐馬「快狠準」、沈廐馬「浪漫梟雄」及伍廐馬「錶之銀河」，而希威森分別策容廐馬「高份數」、韋廐的「飛漲」及廖廐馬「心想事成」，至於兩位華將黃智弘、梁家俊，都有分別替柏廐「勝利才子」及伍廐「手到再來」試草。