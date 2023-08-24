眾望所歸 卡拉公主榮膺南非馬后

「卡拉公主」繼上周五先奪KZN南非馬后寶座，於昨日終極盛事南非馬壇Equus大賞頒獎典禮，眾望所歸再度成為大贏家，贏取2022/2023年度馬季最佳年長雌馬，並且登上馬王寶座，成為雙料冠軍。

在這項冠軍人馬頒獎典禮之中，同時公布多個獎項，最佳短途馬：「依希溫古」、最佳一哩馬：Charles Dickens、最佳中距離馬：Winchester Mansion、最佳長途馬：「明日珍珠」(Future Pearl)、最佳年長雄馬：Trip Of Fortune、最佳年長雌馬：「卡拉公主」。

至於分齡組別獎項，最佳2歲雄馬：「山嶺漢」(Sandringham Summit)、最佳2歲雌馬：Mrs Geriatrix，最佳3歲雄馬：Charles Dickens、最佳3歲雌馬：「祝福星星」(Bless My Stars)。

香港馬迷不妨記住呢批得獎名單，來季喺南非嘅轉播賽事之中，隨時又會再見，除「卡拉公主」、「伊希溫古」外，相信最期待仲有Charles Dickens，自6月贏完G1金挑戰大賽後，因傷錯過餘下馬季各項大賽，以本身10戰8冠2亞之驕人戰績，雖然提早收咧，仍能擊敗另一新星「再度遇見」，成為最佳3歲雄馬，值得加以存記。