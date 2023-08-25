【論戰天下】喜菲皇女跑約克秤先

英國伊波賽期第3日重頭戲為楠索普錦標，過往此賽有8匹馬曾連贏兩屆，「喜菲皇女」剛勝英皇佐治錦標重現霸氣，歷來於約克馬場5戰全跑入三甲演出穩定，續配最佳拍檔夏俊昇，仍是重心之選。

兼籌並顧潛力豐

S3-1：白祈達訓練長途馬水準一向甚高，「兼籌並顧」能在短時間內消化評分增幅，取得兩勝看來潛力甚豐。過往賽績看，無論快慢場地、膠沙草地都可應付，本身跑法主動亦是其優勢，評分未摸頂，有力完成3連勝。

好勝駒演出穩健

S3-2：繼雅士谷金盃及古活盃後，多駒再碰頭。「好勝駒」計馬未必最高質素，但始終演出最穩健。上屆此賽大敗給「亮葉仙查」14個馬位得亞軍，之後5戰繼續保持水準全部闖入三甲，跑一級賽往往差多少，但在二三級賽便有甜頭，受讓3磅依然有點着數，QT膽最穩陣。

布拉姆斯增程合

S3-3：「布拉姆斯」5月在奈斯一出即勝，再出轉戰皇家雅士谷賽期溫莎堡錦標，結果只不敵楠索普錦標參賽馬「份量十足」得亞軍。岳伯仁訓練的「先勇名駒」子嗣，將來成就是否成為另一匹「金教堂」或「帕丁頓」未知，但肯定加程更合腳法，值得重視。

樂於助人有驚喜

S3-4：「喜菲皇女」是上屆此賽冠軍，雖然今季並非戰無不勝，但剛戰英皇佐治錦標重拾霸氣，約克馬場5戰全入三甲，有前有後演出超準，仍然秤先。「樂於助人」前仗在女皇伊利沙伯二世禧年錦標爆大冷，上仗七月盃場地偏淋仍近，7歲馬用得就用，重配史賓沙鬥後勁又有驚喜。

「餘暉號召」雖未有大進步，但上場皇席錦標跑第4並不太差，換上與這件綵衣極合拍的戴圖理，可爭三甲一席。「演戲」乾快場地特佳，本身已是兩項二級賽冠軍，論實力在此組絕對夠爭，今仗若有分頭勿忘。

療力女神續進步

S3-5：「療力女神」今年已上陣3次，首仗車士達對着「壓陣妙舞」當然沒有招架之力，上場縮程跑一哩早段唔夠快，末段仍追得亞軍證明進步，睇血統日後可扳至哩半，今重返2061米應更合腳法，進步中的3歲馬可望重響勝鼓。

高喊助威開勝門

S3-6：「高喊助威」初出在納雲起步稍慢未有機會發揮，上仗轉戰唐恩皇家馬場跑1400米，出閘順利領放幾乎貫注到尾，有過一次路程經驗，應比同場大部分對手優勝，初配莫雅有力打開勝門。

銀劍乾快地出招

S3-7：「銀劍」上場於光榮古活馬場跑變化地明顯不合，直路上見卓利攞位時有點論盡，敗不足據。今次人馬再來且縮回一哩相信更合此駒腳法，場地乾快可望交回應有水準。