喜菲皇女全力衞冕楠索普

今晚周五（8月25日）受注英國約克馬場伊波賽期第3天賽事，頭場依然在晚上8時50分開跑，重頭戲為S3-4楠索普錦標1000米直路賽，此賽特點是供兩歲馬與年長馬比併，始終賽駒成熟程度有別，因此經常出現混戰局面，不時出現爆冷賽果，不過睇賽績，今屆熱門較可信任。

6歲「喜菲皇女」上季勇奪楠索普錦標，今年再度重臨，肯定是熱門之一，睇部署，今年誓要再度奪標，機會秤先。

睇番「喜菲皇女」上年6月於雅士谷拚敗後，8月初轉勇，先贏法國紀爾斯大賽，繼而再攻下楠索普錦標，今年復出表現準繩，首3仗先後於約克馬場跑1200米，以及兩戰雅士谷一級賽，包括6月再戰女皇伊利沙伯二世禧年錦標，結果跑獲2亞1季全部上名，其後上仗8月初勝出英皇佐治錦標，校好時間威力提升，今相隔3星期再跑，回氣足夠，再攻強項可望交出好表現，不妨用來做QT馬膽。

配腳方面，兩歲「份量十足」至今3戰直路賽於不同馬場共取2冠1亞，加上好快地及軟地都贏過，表現準繩十分難得，本身3戰俱由夏俊昇策騎，騎者今次雖然為「喜菲皇女」執韁，但此駒跑法主動，換艾兆禮僅負115磅易發揮，可爭三甲。此外，3歲「調酒源流」於6月跑一級賽皇席錦標勝出兼跑贏「喜菲皇女」，能力不用懷疑，杜苑欣騎慣騎熟，相信也是今次楠索普錦標主角，必要重視。

倫斯度盃壯膽識復仇

一連3日受注英國約克馬場舉行的伊波賽期，首日一級賽國際錦標相當精彩，最終由戴圖理夥拍「瞄得對」勝出，跑第2名是杜苑欣策騎的「凌雪飛」，兩駒同樣由高仕登及高素德訓練，馬房一Q串返，加上擊敗由莫雅策騎的大熱門「帕丁頓」，的確有驚喜。來到周五最後一晚高潮所在，雖然高仕登及高素德未有派馬出戰重頭戲楠索普錦標，但全晚仍有兩駒上陣，包括S3-1配杜苑欣的「玄天星」，於三歲或以上馬讓賽僅負124磅全場最輕，勿忽視。

此外，S3-2二級賽倫斯度盃，高仕登及高素德安排月初在古活盃僅跑第6名的「壯膽識」捲土重來，此駒至今5戰4勝，前仗初配戴圖理捧走一級賽雅士谷金盃，反映實力，再睇上仗古活盃後追敗於放甩的「亮葉仙查」，落敗也與形勢有關。今次兩駒再度鬥撼，「壯膽識」續由戴圖理執韁，經過上仗經驗，發揮隨時更佳，要吼。