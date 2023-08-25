大不列顛錦標運港馬 勁有奧運精神渣有專一？

早於千禧年代，已經有大不列顛錦標亞軍馬「奧運精神」到港服役，此匹榮智健愛駒，曾奪下打吡孖寶，之後更攻下香港一哩錦標及香港金盃，若非健康問題，成就應更高。再數過去10年，大不列顛錦標更有4匹冠軍馬運港，分別為2013年「美麗之星」、2014年「軍歌」、2016年「赤兔寶駒」以及2022年「論文」，當中「美麗之星」贏過G2馬會一哩錦標，評分上過逾120分。

睇番大不列顛錦標上名或落敗的戰駒，表現都頗參差，較好的如曾獲亞軍的「同舟共濟」，來港至今已獲3捷，而同屆第6名「都靈太陽」亦贏過一班賽香港馬主協會錦標，尚有「精明才子」在港累積6W，G1更上過名，但同時亦有「專一」落到五班未勝退役，「合夥精英」亦以處女馬身份出局等例子。

2022年大不列顛錦標，除了頭馬「論文」未有表現外，第4名「桃花雲」及第7名「紅運帝王」各自有好成績交出，「桃花雲」來港已取得1勝4位，企穩三班，由蔡約翰訓練的「紅運帝王」就更犀利，已累積4捷，由71分急上至現時104分。至於應屆兩匹英國大不列顛錦標第5名「心神定」及第6名馬「御斗篷」，日後表現如何，拭目以待！