強攻特首盃 維港智能今朝試閘第1！

今早沙田馬場舉行3組泥地試閘，焦點落在沈廐馬身上，準備遠征澳洲的「浪漫勇士」，交予田泰安做替工考驗，至於拍住出戰特首盃的「維港智能」與「速遞奇兵」，今課分別由田泰安及希威森仄試，同時敲定配這兩位好手搶盃。

在沈集成部署爭奪開鑼首項錦標之初，「維港智能」原意由上季兩策全勝的潘頓操刀，但隨着潘一哥收到「金鑽貴人」力圖衞冕的意向，自然要為後駒優先效力，所以沈集成安排田泰安繼續策騎，查上季尾沙田銀瓶一役，「維港智能」已由田泰安孭輕磅挑機，可惜不敵「金鑽貴人」只得第2名。

沈集成指出：「『維港智能』當時由二班跳升三級賽，即與馬王級佳駟對壘，確是一項嚴峻考驗，田泰安已依足策騎指示，能夠拚入亞軍，可謂雖敗猶榮。『維港智能』仍有進步空間，考慮到今場特首盃屬讓磅性質，絕對是理想的搏殺場合。」

速遞奇兵轉倉有反應

「維港智能」今早由田泰安試閘，一如慣常採取主動跑法，貼欄下順利帶返終點，表現勇猛。至於在上月加盟沈廐的「速遞奇兵」，今課由希威森首次過檔，末段稍騎反應不俗，輕鬆跑第4名，沈集成強調開鑼首戰兩駒將各為其主搏殺。