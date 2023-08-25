【女將溫蘿搶FO】雷神現身日本世界騎師賽記者會

於日本札幌競馬場舉行的世界星級騎師大賽，將於聽日舉行，今晚日本中央競馬會舉行一個隆重的記者會，讓一眾參與今次盛事的騎師與傳媒會面，今屆海外騎師陣容強大，當中包括巴西好手莫雷拉、意大利的李寶利、英國好手莫萊斯、兩位女將就係澳洲的金美琪及法國的溫蘿，與及頂替受傷的何澤堯而代表香港的法國好手巴度，巴度與李寶利兩位老友久未碰面，難得聚頭當然趁機合照。

對於巴度而言，今次參加世界星級騎師大賽可算別具意義，皆因今次是他首次於日本策騎，他表示好榮幸可以參與騎師賽，心情非常興奮，亦好開心能夠以香港代表身分競逐殊榮，他透露其亦是練馬師的媽媽曾於2000年派馬參加日本盃，因此一直對日本賽馬留下深刻印象。

另外，今次騎師賽焦點自然是兩位女將，代表澳洲的金美琪透露能夠與一眾世界級騎師比拚，心情當然開心，而她亦希望可以代表澳洲贏出今次賽事，而她亦笑言加緊學習日本賽馬，今朝亦去過札幌競馬場及馬房，佢相信自己的坐騎機會不差。

至於靚女法國騎師溫蘿就指出自己會透過IG睇吓日本嘅賽事，對問到有咩意見畀依家喺日本出賽嘅女騎師時，佢話希望一眾女將要勤力，相信自己夢想，信任練馬師同埋盡力尋求具實力的馬匹。