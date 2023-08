上屆來港遠征香港瓶且成功摘桂冠的日本代表「瑪蓮必勝」,其後前往杜拜參與杜拜司馬經典賽,不過同場有同樣來自日本的馬王級對手「春秋分」,結果「瑪蓮必勝」在該仗只以第6名過終點。

跑完杜拜一役後,「瑪蓮必勝」返回日本放草休養,上周日(8月20日)在札幌競馬場復出,參與2000米二級賽札幌記念,結果以第9名過終點。雖然落敗,但「瑪蓮必勝」的馬主團體Win Co Ltd已公布「瑪蓮必勝」部署。此駒將於9月24日出戰2200米G2 All Comers熱身後,就會前往美國,出戰育馬者盃賽事,不過Win Co Ltd未有公布「瑪蓮必勝」會跑那場賽事。