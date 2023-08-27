艾道拿抖暑叉足電 新季當然希望贏多啲！

澳洲騎師艾道拿，今年4月下旬獲馬會發牌至季尾。艾道拿於5月起上陣，截至季尾共取3W成績。艾道拿喺上次客串已經帶埋一家大細嚟，雖然佢就話冇明確訂立目標，但若然發展順利都會繼續喺香港到駐足。

上季艾道拿於客串期間默默耕耘，逐漸得到唔同練馬師支持，而佢亦都選擇今季續牌，亦都獲馬會批半季牌照畀佢。雖然今日(27日)係星期日，但艾道拿都選擇今日復課，全日只為姚本輝效力操練3駒。

課後艾道拿接受訪問，表示自己於抖暑後就同屋企人去咗峇里度假兩星期，然後再返家鄉澳洲見親友，一家都係喺前幾日先啟程回港。

艾道拿早前曾經喺澳洲蘭域馬場上陣，出戰1400米一級賽雲絲仙子錦標並夥拍Osipenko跑入第5名，艾道拿就話其實冇計劃要上陣，不過突然收到邀請，當然樂意為華禮納效力。

艾道拿新季決定繼續留港，佢表示現時仍然有足夠時間畀自己嘗試，加上得到上季尾嘅策騎經驗，亦曾為文家良、告東尼等建功，現時逐漸建立線路，亦得到姚本輝支持且提供馬匹畀自己操練。被問及新季目標，艾道拿就話現階段未有明確數字，但頭馬當然贏得幾多得幾多，睇吓有冇機會可以贏到40W。