戴圖理贏伊波讓賽 更幫頭馬爭取墨爾本盃一席！

昨日(26日)係伊波賽期最後一日，雖然馬會未有轉播，但賽事一樣精彩。當中重頭戲之一，2781米二班4歲或以上賽事伊波讓賽，呢場賽事頭馬獎金高達30萬英鎊，加上由今年開始，贏完伊波讓賽之後，頭馬可直接進軍墨爾本盃，當然唔少人都會留意呢場有咩寶藏啦。

呢場賽事。Sweet William對上3場未輸過，而且服役以來亦未失頭2名，故成頂頭大熱門亦不為過，不是戴圖理騎住銅馬錦標亞軍「超情理」(Absurde)上陣，末段力追已經透出嘅Sweet William，結果後發先至贏馬。戴圖理已經成功夥拍「漁利盡收」(Trawlerman)贏伊波讓賽，今年再贏埋「超情理」，已是連續兩年攻下此賽事。

賽後戴圖理表示，自己昨晨起身時認為可以喺伊波賽期贏多一場就更好，本身要再贏伊波讓賽係好唔容易，但佢將不可能嘅事做到，而且可以喺從騎生涯最後一個伊波賽期贏馬，所以賽後更添激動，感謝練馬師同埋馬主支持。而「超情理」現時取得墨爾本盃名額，但最後會否參與呢場重要賽事就要等到馬主同練馬師商量後先知。