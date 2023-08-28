【巫廐拜神】開心PARTY！ 主人家巫偉傑仲要服侍周到

簡直好似開生日會咁興奮！今日新倉主巫偉傑馬房進行拜神儀式，始終係第一年升正開倉，加上唔少馬主到場支持，阿巫切燒豬時也笑唔停，大家覺得佢似唔似切緊生日蛋糕呢？

睇番到場馬主，有「福」系馬主鄭永安及「福至」馬主鄭文昌、「幸運」系馬主梁啟徽、「辣得凌厲」馬主吳少庭同太太Zoe、「嘉應」系梁錫光、「發財大師」馬主顏廷旭等，而阿巫身為主人家，真係好好招呼，見佢拎住一盤盤蛋糕周圍派，SORRY，講錯咗，係燒肉至真！

記者同攝記影完靚相，當然捉住呢位新倉主做咗個訪問，巫偉傑表示，馬房進度比預期中暢順，可能因為之前做東廐副練已累積一定經驗，加上告東尼畀好多機會自己，所以開倉後，馬房團隊都夾得好，適應得比預期快。

練者也表示，響告東尼身上學到好多嘢，所以部分模式會似東廐昔日運作，但同時加入了自己元素，唔會完全一樣，例如自己喜歡多派馬出大圈踱步，再針對每駒個性作微調。也由於部分來投馬上季尾用得密，需要較多時間休息，所以操練會循序漸進，工夫會慢慢加密，不過，嚟緊星期三都會派兩駒試閘嘅。至於嘉年華當日會否再派馬試閘，就要視乎馬匹進度，睇吓狀態適合與否。

另外，練者也坦言搵支持係比預期中冇咁易，所以好多謝得到一班馬主信任，今日也有唔少馬主到場，佢好希望新季為支持佢嘅馬主建功，報答大家嘅支持。