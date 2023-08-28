希斯告東尼9月搶攻 識睇梗要睇手法

本地馬季於9月10日周日正式開鑼，當然要搵吓有關搶攻數據。查近兩季9月練馬師三甲，希斯成績突出，前季8冠2亞6季，勝出率高達18.6%最高，去到上季雖然跌落第3位，但5冠2季也勁，希廐馬抖暑後威力不能講笑！

希斯於2020年重新回港設廐，首日派馬已取2W，連同近兩季開鑼日分別取3冠2季及1冠1季，首日必搏，而且同潘頓連續3季首日攜手即贏，數據絕不簡單。再睇潘頓近兩季9月為希廐貢獻4W及3W，明顯練者極倚重此位冠軍騎師搶攻。

希廐季初出擊另一個特點是重田輕谷，在2021年，田草5W6P、泥地1W、谷草2W2P；在2022年，5W2P更全部來自田草，此點要特別注意。

告東尼上季9月取6冠與姚本輝打成平手，但亞軍比起姚本輝多3場，說到出擊特點，季初頭馬多於前季尾跑入前列，例如「美麗邂逅」與「終身美麗」俱在前季尾上名繼而跨季補中。

告仔也十分重視盃賽，上季首日特首盃派「時時滿意」配潘明輝與「金鑽貴人」串Q獲亞也出色！尚有「加州星球」跨季補中捧走慶典盃，今季初的大小盃賽要多加留意東廐馬。

9月快到，各練馬師好快進行大火併，即管看看誰可以爭到坐頭位？