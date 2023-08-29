一心不二用 布文能威脅潘頓嗎？

布文今朝開工重投晨課行列，主力為文廐操馬之外，同時參與4組試閘，對於即將在港騎足全季，並且首次於季初階段上陣，OK哥坦言高度重視，更不排除放棄客串10月澳洲春季嘉年華的可能性，實行要專心留港策騎，爭取更多支持。

初次在季初階段上陣，布文也是熱切期待，不過在季初每位騎師要以實際表現爭取支持，可謂寸土必爭，競爭氣氛比起馬季任何階段，更為濃烈。布文說：「由於是首次參與香港季初階段的賽事，的確是不同體驗，要盡快開胡爭取表現，都是每位騎師的首個目標，由於今季有不少好手加入戰團，為專注在港發展，我相信今年返回澳洲出席春季嘉年華的機會不大。」

布文表示除非是遇到一些無可抗拒的實力坐騎，他才會考慮接受邀請，不過因為有不少大賽坐騎，早在上季尾階段，已有主理騎師，所以要爭取好的坐騎出戰春季嘉年華並不容易，倒不如專注在港爭取好成績。其實以上季未騎足全季情況下，布文已能擊敗田泰安，取代其在騎師榜的三哥地位。被問及新季會否挑戰同鄉潘頓冠軍地位，布文笑言一切只有盡力而為。

重視兩匹文廐嫡系坐騎

布文剛周日在新加坡客串，策騎「金猴」出戰當地一級賽獅城盃，結果跑第2名，返港休息一日便開操，昨朝首匹出試「紅海勁」，再操同廐的「英雄豪傑」，課後即到烽火台搵練馬師文家良匯報兩匹嫡系馬，相當積極。