澳洲傳奇岳禮華12月掛靴！

澳洲殿堂級騎師岳禮華，雖然已經51歲，但仲係騎得又睇得，佢從騎多年贏過唔少大賽，分別有全球盛事之一嘅墨爾本盃，又贏過考菲爾德盃、金拖鞋大賽、覺士盾等當地重要大賽。不過，岳禮華今日向澳洲傳媒表示，跑埋春季嘉年華之後，將於今年12月掛靴，消息震撼澳洲馬圈。

岳禮華講到掛靴一事時，情緒都難免激動，因為呢位好手兩度經歷喪親之痛，其父喺1975年出賽期間意外身亡，而哥哥岳莊信於2002年喺珀斯試閘期間因「落樓」意外離世，兩次傷痛加上2005年曾因墮地脊椎骨折，令岳禮華一度考慮唔再策騎，幸好騎者之後克服難關，重新上陣。

岳禮華曾3度攻下墨爾本盃，4度染指考菲爾德盃，兩度贏取覺士盾，以及贏過一次金拖鞋大賽，唔少騎師夢寐以求所達到嘅成就，岳禮華都一一達標。2008年，岳禮華獲選入澳洲賽馬名人堂，成為首位未退役而可進入賽馬名人堂嘅現役騎師。不過呢位著名好手表示，其實本來冇諗過要公開宣布掛靴，佢認為自己喺最後一次策騎後就會慢慢退下來，但當同朋友商討過後，佢哋認為咁嘅做法可能有啲自私，所以最後決定公開掛靴決定。

岳禮華早前亦曾到香港搵食，1995年至1997年來港擔任希斯馬房主帥。1994年憑「塔傑邦」贏得香港盃，首度在港勝出一級賽。而喺2000年及2001年，岳禮華策騎「飛快龍」連續兩年攻下香港短途錦標。2003年12月，岳禮華來港出戰國際騎師錦標賽，並奪得冠軍。