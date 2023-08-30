【溫故知新】僅7年壽命嘅世界錦標巡迴賽

相信比較新嘅馬迷，未聽過世界錦標巡迴賽呢個系列賽，就趁馬季尚未開鑼，來個溫故知新。

世界錦標巡迴賽於1999年舉行首屆，但壽命只得7年。首屆共有9站賽事，包括英皇錦標、愛爾蘭冠軍錦標、加拿大國際錦標、覺士盾、育馬者盃草地大賽、育馬者盃經典大賽、日本盃、香港盃及杜拜世界盃。之後幾屆陸續有賽事加入及退出，包括2000年加入雅靈頓百萬金大賽及巴登大賽，2001年加入凱旋門大賽，2002年加入香港嘅女皇盃及新航國際盃，而杜拜世界盃於2003年退出，同年新航國際盃因SARS而停辦。

賽事採計分制度，以馬匹、馬主、練馬師、騎師等為單位，冠軍12分、亞軍6分、季軍4分、殿軍3分、第5名2分、第6名1分，由年初至年終計算，全年總分最高馬匹成為巡迴賽冠軍，俗稱世界馬王。

首屆世界錦標巡迴賽由「多樂美」以38分封王，隨後兩屆由「奇異光芒」包攬。至於要數與香港關係最密切，當然係最後一屆盟主「爪皇凌雨」，2005年勝出香港盃及女皇盃，以24分成為「末代世界馬王」。

或者有人覺得世界錦標巡迴賽站數太少，而且於世界各地舉行，馬匹未必會舟車勞頓四出遠征，所以代表性欠奉，咁呢樣又的確係事實，而且「爪皇凌雨」當年封王嘅分數都只喺香港取得，「世界馬王」呢個封號感覺有啲唔夠實至名歸。不過，「爪皇凌雨」喺2007年遠征攻下杜拜司馬經典賽，其實已經證明咗佢嘅實力可站穩世界舞台啦！