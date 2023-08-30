【覆磅離奇事件】岳禮華消失的2.2磅！高雅志都瀨過嘢！

現年51歲嘅澳洲名將岳禮華宣布12月掛靴，佢多年來贏盡澳洲大賽，包括3奪墨爾本盃、4捧考菲爾德盃，覺士盾贏過兩次，亦曾揚威金拖鞋大賽，名副其實澳洲殿堂級騎師。

岳禮華早年來過香港策騎，1995年至1997年來港擔任希斯主帥，多年來在港共贏得66場頭馬，包括一級賽香港短途錦標及香港盃，而佢漏夜搭飛機返澳洲嘅傳聞，當年勁多花生，但都唔及「鑽石海岸」事件咁令人難忘。

1994年5月21日，岳禮華策騎白理維(蔡約翰前妻的父親)訓練嘅「鑽石海岸」成為5.9倍熱門，無驚無險勝出，但賽後覆磅被發現輕咗2.2磅，超過賽事規則所容許的限度，故被褫奪頭馬資格，貶至包尾，令全部參戰馬名次升高一格，告東尼策騎大摩馬房嘅13倍冷門、孭135磅頂磅嘅「宏德至尊」升為冠軍，事件即使相隔多年，亦不時被人重提，認真經典。

提到覆磅唔啱磅事件，其實現任見習騎師學校教頭高雅志都瀨過嘢。2008年11月16日，高雅志策騎葉楚航馬房「鄉村小子」跑第3，賽後覆磅少咗1.1磅，超過賽事規例容許嘅1磅寬限度，因而被DQ貶至包尾。高雅志當時解釋，佢出賽前過磅後曾使用洗手間，並且換走濕嘅馬褲，相信係因為咁而令到覆磅時磅數唔啱。喺呢單事件之中，高雅志被罰停賽5個賽馬日。