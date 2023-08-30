巫偉傑首項任務：改善舊馬陋習

巫偉傑日前舉行馬房拜神儀式，祈求新季一帆風順。巫廐今日首度派馬試閘，麾下兩駒「佳福駒」及「天駟」已進行轉倉後首課試閘，巫偉傑更透露馬房季初不會搶攻，實行以慢打快。

巫偉傑馬房現址位於前高伯新馬房，由於要待高廐舊馬他投後再裝修才可遷入，所以巫廐較遲開操，即使如此，練者表示進度比預期順利。「可能因為之前做副練已累積了一定經驗，所以馬房團隊以及倉內運作等適應得比預期快。畢竟我以前跟隨告東尼一段長時間，部分操練模式會與東廐類近，但同時會針對每駒個性去作出微調，例如派馬出大圈踱步等，現時廐內馬匹操練程序循序漸進，亦開始加密工夫操起牠們狀態。」巫偉傑說。

開鑼戰未有定案

巫偉傑又透露由於自己較遲開操，加上新舊馬仍處適應期，所以季初階段不會急攻，練者道：「大部分來投的舊馬在上手馬房跑得較多，我接手後需要時間讓牠們休息，故近日才恢復操練，加上部分舊馬有陋習，需要多點時間改善問題，所以季初不會搶攻，暫時開鑼戰我未有計劃派幾多駒上陣，一切需視乎馬匹進度才作部署。無可否認，今季比以往較難爭取支持，寄望開季後可盡快為支持自己的馬主建功，贏馬愈多愈好。」