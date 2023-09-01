告別巡迴即時加多站 戴圖理今日匈牙利獻技

戴圖理明日是其從騎以來，首度於匈牙利披甲。(資料圖片)

戴圖理響佢今年嘅告別巡迴之旅，即時加插分站，明日將於匈牙利布達佩斯Kincsem Park馬場披甲，而且更係佢從騎以來，首度於當地上陣，亦可以講係佢最後一次。

據戴圖理透露，今次安排相當突然，因為早前古活賽期間，先至得到Jim & Fitri Hay伉儷邀請，希望可以為佢哋嘅愛駒，出戰當地嘅重要賽日，而呢對富商馬主，相信馬迷會記得佢哋名下愛駒「樂於助人」，早前響皇家雅士谷嘅出色表現。

明日重頭戲2400米一級賽Kincsem錦標，馬主將會雙龍出海，而戴圖理就揀騎「卓爾」(Splendent)，另一匹「交兵浪潮」（Tides Of War）就會由當地女騎師G. Rebeka出戰，另一項1600米二級賽Imperial Stakes，戴圖理就會夥拍「光影無聲」(Silent Film)出戰。

咁難得戴圖理肯親臨出戰，又點會只係騎兩場，全日9場賽事，佢將會跑6場，屆時仲會有位意大利鄉里齊齊上陣，就係香港馬迷熟悉嘅沈拿，主要都係參加兩場大賽，全日共有5駒上陣。