香港打風無影響 德法越洋轉播馬照跑

雖然超強颱風蘇拉吹襲香港，一心以為疫情後，得以復常嘅季前嘉年華，亦因惡劣天氣被迫取消，尚幸周日越洋轉播賽事並無影響，馬迷大可安坐家中，繼續欣賞德、法兩地合共9場精彩賽事。

周日越洋轉播賽事，分別為德國巴登大賽日(3場)，與及隆尚磨坊大賽日(6場)。先有德國賽事打頭陣，其中重頭戲2400米G1巴登大賽，由於「驚艷力作」(Sammarco)上月中於柏林大賽只跑梗頸四，始終未復最佳水準，最終排位7駒參戰。

過江龍只得1匹，就係今年杜拜司馬經典賽季軍，來自法國由巴伯樂訓練之「閃灰」(Zagrey)，並且續由萬人迷蘇銘倫出戰。

其餘6匹主隊馬匹，主場威力就落在雙龍出海顧奧義身上，雖然大家焦點都會放響柏林大賽跑第二嘅「擅快行」(Sishahan)，不過貴為德國打吡亞軍嘅廐侶「影城大亨」(Mr. Hollywood)攜手出擊，實力同樣不相伯仲。

法國另一邊廂，由8月多維爾賽期之後，9至10月大賽檔期，移師隆尚馬場舉行，周日先以隆尚磨坊大賽揭開序幕，由3歲或以上精英角逐1600米，最後階段有8駒留位，清一色由法國賽駒競逐。

隆尚磨坊大賽自2020年開放閹馬可以參與競逐，今屆賽事大有機會由閹馬奪冠月初於英國薩塞克斯錦標得亞軍之「送達駒」（Facteur Cheval），級數居於同組最高，而且亦期望效法父系「列卓斯特」（Ribchester），揚威隆尚磨坊大賽。

剛於傑克莫華大賽跑第二之「大石」(Big Rock)，與及尚盧利加廸大賽冠軍「戰力起航」(Belbek)，都會列入爭標行列。