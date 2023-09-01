騎師紛紛去星洲打卡 顧偉樂客串騎至季尾

新加坡賽馬營運到明年10月就拜拜，反而吸引唔到少騎師，到此一遊客串吓，響佢結束前打卡留念，就連布文呢個暑期都去咗當地跑咗兩日大賽。

新一輪公布名單中，又有兩位好手，獲准騎埋今季，有效期由10月1日起至2023年12月31日，分別係香港馬迷較為熟悉嘅法國騎師顧偉樂，而另一位就係響馬來西亞策騎嘅巴西騎師維特爾(Vitor Espindola)。

顧偉樂於新加坡策騎並非初哥，此間曾累積累35W成績，之前曾經響澳門發展一段時間，期間仲嚟過香港跑港澳盃，近年穿梭於卡塔爾、杜拜同美國策騎，而佢不時響日本地方馬會(NAR)客串成績不俗，今年7月開始佢獲得日本發牌客串三個月，目前已經取得14W，待客串期滿後就會轉戰星洲。

至於另一位新面孔維特爾，曾經係巴西20/21年度賽季冠軍見習騎師，去年前往海外發展，今年年初轉戰馬來西亞，第二次上陣即能取得頭馬，而巴西騎師於新加坡向來吃得開，老大哥身分嘅冼文諾，再加上潘曉朗，同埋莫雷拉世侄奎洛斯，依加再有維特爾，一於臨尾整番股森巴旋風。