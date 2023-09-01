一舊大石 隨時擊中隆尚磨坊

法國隆尚馬場周日轉播賽事，要到今日晏啲時間先至排位，成為重頭戲嘅1600米G1隆尚磨坊大賽，依家留位出戰仲有8駒，都係跑開有近績支持，相信都唔會有乜變動。

呢項錦標英軍近年作客成績唔曳，近4屆贏咗3屆，不過呢路人馬，竟然缺席今屆賽事，換言之法國兵今年可以將呢項獎座，保留番響本土，咁當中有會邊一匹成為幸運兒呢？

「大石」(Big Rock)今季G3兩連勝後，跳級進軍G1，可惜響法國打吡同傑克莫華大賽，分別敗於「頂級衝力」同「旋進軌跡」跑第二，以呢啲賽事級數，雖敗不辱，而今次出戰隆尚磨坊大賽，就肯定無咗好似以上兩隻啲超級對手，以同主法國3歲雌馬新星「靛彩薇」，上次遠征英國蘭秀錦標失咗手，睇嚟赫健輝部署「大石」出擊，都係擺明要響G1突破，為馬主贏多場大賽交代。

剛剛響薩塞克斯錦標跑第2嘅「送達駒」（Facteur Cheval），可以講係突如其來，雖然本土11戰5贏5位，入圍率極高，但只曾響法國G1上過一次名，要睇吓呢匹馬真正實力又如何。

底牌未明仲要敲實「快傑駿」(Fast Raaj)，馬匹自去年廐閹割後表現躍進，雖然期間轉戰美丹跑過3仗表現麻麻，或者係水土不服緣故，但閹後響本土跑咗4仗，卻係未逢敗績，尤其係近兩仗跑一哩，更加試出彩虹，5歲閹馬大器晚成，紀對係呢場奇兵一路。