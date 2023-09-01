未開季又有遠征柯打 潘頓10月悉尼維省兩頭騰

雖然馬季未開鑼，潘頓嘅策騎聘約，已經卜埋10月去澳洲，暫時佢就落實將會為練馬師沈國基效力，策騎法國傑克莫華大賽季軍「輕取勝」(Light Infantry)，分別响悉尼同維省出戰兩項重要賽事，先係10月14日蘭域馬場舉行，總獎金過達500萬澳元嘅查理斯三世錦標，而另一項就係會同「浪漫勇士」同場，出戰10月28日覺士盾。

潘頓10月行程都好緊密，兩次澳洲上陣後，都要趕返嚟出戰星期日嘅本地賽事，不過潘頓亦都講咗，話今季希望多啲出外跑大賽嘅機會，而「輕取勝」自去年10月遠征澳洲金鷹錦標無功而還，今季重返英國戰線，雖然未贏馬，一再於英法一級賽上名，練馬師就認為，今次遠征，狀態肯定更勝上一季，潘頓上答應肯騎，當然心裏有數。

其中响珠穆朗瑪錦標賽日，同日舉行嘅查理斯三世錦標，前身即係佐治文斯錦標，今年改名成為1600米G1，總獎金好吸引高達500萬澳元，而潘頓亦表示，除咗呢場賽事之外，佢仲好想响珠穆朗瑪峰錦標物色坐騎，雖然「金鑽貴人」放棄咗遠征今場大賽機會，現階段佢都繼續聯絡當地友好，期望爭取更多實力坐騎。