初代來港女將 龔茱莉技驚四座

女騎師喺世界馬壇掀起一陣風潮，除咗有法國仙女派騎師麥晴欣之外，實力派杜苑欣、賈傑美亦聲名鵲起。香港馬壇方面，馬迷第一時間會記得已退役嘅蔣嘉琦，而令人印象深刻嘅會喺本土首批女將余詠詩、江碧蕙、鍾麗芳等等，當然仲有不幸因意外離世嘅簡慧榆。不過，有一位女騎師當年來港可謂驚天地泣鬼神，就係世界頂級女騎師、來自美國嘅龔茱莉。

龔茱莉於1994年來港客串婦女銀袋賽馬日，憑王登平訓練嘅「北地烈馬」勝出，同日佢共有9匹坐騎，取得2冠2亞3殿成績，另一匹頭馬同為王登平訓練嘅「聰明之星」，技驚四座。就連當年從騎嘅天之驕子告東尼，與龔茱莉同場較量後也大為讚歎，指出龔茱莉轉鞭頻率及速度快，終點壓線技巧高超，總之一個字：勁！

龔茱莉策騎生涯勝出超過3,700場頭馬，當中一級賽多不勝數，包括策騎騎Colonial Affair勝出1993年貝蒙錦標，佢亦贏過育馬者盃雌馬大賽，並進身美國賽馬名人堂。

1994年，龔茱莉首次掛靴，之後於電視台擔任賽馬評術員，2002年復出，2003年成為首為揚威育馬者盃賽事系列嘅女騎師，但於2004年因為陣上意外而斷了肋骨及肌肉嚴重撕裂，康復後未能回復最佳水準，隨後逐漸退出綠茵場。