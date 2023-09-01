回帶當年主帥制度 吳定強想請戴圖理？

馬房主帥制度喺世界馬壇依然流行，但喺香港馬圈就名存實亡，對上一個主帥，已經要數到2018年莫雷拉出任蔡約翰馬房主帥。其實，早喺80至90年代，主帥制度在港風行一時，而歷年來聘請主帥嘅次數，相信現已退休嘅大摩可謂表表者。大摩從練期間，先後聘請過白德民、貝湯美、蘇銘倫、約克、伯嘉等等，當中白德民算係最成功嘅摩廄主帥。

此外，愛爾蘭金毛獅王靳能當年來港擔任岳敦馬房主帥，李格力拜師賓康門下成為法國組合，而現在同為練馬師競爭對手嘅嘅韋達與告東尼，當年亦係將帥關係，韋達亦做過苗廄主任騎師。至於現任見習騎師教頭高雅志，當年擔任過告東尼及已故簡炳墀主帥，而簡炳墀先後聘請過嘅主帥還包括新西蘭名將唐敏生、昆霑誠、高梵。

其他將帥組合仲有好多，包括姚本輝與馬偉昌，後者亦做過南非同鄉苗禮德嘅主帥。另一個成功例子係已故星洲巨人愛倫聘請南非悍將馬佳善為主帥。

忽然間想起一個傳聞，當年仲係好年輕嘅戴圖理來港獻技，技驚四座，練馬師吳定強竟然向傳媒透露，佢想聘請戴圖理擔任馬房主帥，依家睇番其實都幾莫名其妙㗎！