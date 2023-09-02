衝冠形勢非獨大 霍勵賢浮現兩大勁敵

霍勵賢响上個南非馬季大豐收，無奈頭馬數字又畀董明朗擊敗，騎師榜又做二哥。新季上月剛開始，隨住董明朗來港發展，以為可以一人獨大，不過情況就唔係睇落咁簡單。

剛好跑咗一個月，目前南非騎師榜形勢，以為一人獨大嘅霍勵賢，隨住昨日响Fairview馬場起孖，目前成績累積20W，暫時都係做阿二，而排頭位就係今季手風大順嘅M也尼，而曾來港策騎嘅雷景勳，以18W排第三，而排第四就數到23歲年青好手P索尼，不過成績已經累為拋開，只得12W。

雖然只係馬季起步，騎師之爭浮現咗三大騎師爭雄局面，霍勵賢如今要面對M也尼與雷景勳兩位好手夾擊，後者今季變得積極，揚言將會爭取南非不同地區嘅支持，而M也尼向來都係南非前列騎師，年前與希威森為爭冠單打獨鬥而敗，今季趁勢頭好，重燃衝冠雄心。

今屆衝冠3位騎師，不約而同都係以打破杜鵬志98/99年度季，一季贏馬最多334W紀錄，而杜鵬志現任職於當地龍頭博彩集團Hollywood Bets，成為賽馬顧問，集團特地為其設立「334杜鵬志騎師挑戰特別奬」，如有任何騎師能打破紀錄，將可贏取100萬蘭特獎金(約40萬港元)，重賞之下令今屆騎師之間競爭，更加緊湊激烈。