去屆愛爾蘭打吡季軍 120萬賣去沙特服役

去屆愛爾蘭打吡季軍French Claim，唔使120萬港紙都有交易。

雖然香港好多馬主都呻馬價太貴，好難入靚貨，不過有時响啲現役馬嘅拍賣會，亦未必搵唔到貨源，而剛剛响擒日英國舉行嘅德達素八月拍賣會(Tattersall August Sale)，亦有啲紙上亮眼賽績嘅現役馬放售，而且價錢絕對唔貴，當然唔好計馬匹日後成績，無病無痛最貴一隻都係2球港紙有交易，話畀你知只要肯花心思，都未必唔係無平嘢執。

响今屆拍賣會，最終有237匹現役馬進行拍賣，189匹成功出售，當中有名氣馬匹如去年愛爾蘭打吡季軍French Claim，以該役只敗於「韋氏」、「峭峻」，再加上今季2戰非冠即亞嘅表現，最終拍賣價都只不過係115,000鎊，由Prince Saud Bin Salman投得，並且運往沙特服役，交由沙特盃盟主「徽章路」練馬師岳定雄打理。

雖然French Claim已經無出賽5個月，但練馬師杜明義解釋只係因為呢匹馬擅長跑鬆軟場地，以英愛今夏缺乏雨水，場地太乾快非其所長，所以未有安排上陣，不過以此馬嘅名氣加表現，120萬港元左右已經有交易，絕對係超值。

另一匹藍營旗下「聖諦」(Noble Truth)，分屬去屆澤西錦標得主，一月响美丹跑G2因為氣管有痰跑包尾，返國後就未有再出賽，結果被藍營清貨，以全場第二高拍賣價13萬鎊(約128萬港元)易手。

全場最高拍賣價馬匹，反而係向禮倫旗下2歲處女馬Maximum Dividend，拍賣價為20萬鎊(約200萬港元)，由澳洲名牌練馬師奧詩，經過代理馬販投得，日後將會運往澳洲服役。