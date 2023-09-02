【世界觀】送達駒G1夢達成？

上場響光榮古活賽期重頭戲薩塞克斯錦標，逼到超新星「柏丁頓」要出10成功力嘅「送達駒」，今次返回法國主場出戰隆尚磨坊大賽，唔使再對住惡爺，睇嚟輪都輪到佢做主角。

呢匹由雷里雅訓練嘅4歲馬，今季集中火力跑分級賽，雖然仲未贏過，但係4場賽事都可以跑入2、3名，近兩戰更分別係伊斯巴翰同薩塞克斯錦標，有本事響呢兩場G1輸近，實力認真唔惹少。依家擁有呢匹馬一半股權嘅Team Valor賽馬集團，創辦人兼CEO艾雲老先生(Barry Irwin)大讚「送達駒」後庄肌肉漲卜卜，就好似天生有副內置Turbo，一畀油就澎澎聲加速。佢仲話養馬超過40年，親手培育或者發掘嘅頂級好馬冇100、都至少有6、70匹，但係好似「送達駒」咁令佢既期待又興𡚒嘅真係唔多，對上一匹已經係33年前嘅Citidancer。

Citidancer？前香港冠軍練馬師愛倫名下嘅「城市舞人」？非也，非也，愛倫擁有嘅「城市舞人」係86年出生、父為Lomon嘅愛爾蘭賽駒；艾雲所講嘅係遲一年出世、出自Dixieland Band，同樣叫做Citidancer嘅美國馬。後駒初出道連贏3場，合共狂數對手36個馬位，可惜第4戰遇上「電子麒麟」嘅爸爸Housebuster，被破不敗身之餘，仲跑到傷埋要提早退役。

之前同「送達駒」夾慣夾熟嘅巫斯義，舊年講過匹馬只係行緊4波未踩盡油，仲有兩個波未用，遲早會成為G1冠軍，睇吓呢位歲老將嘅預言會唔會響今場實現。