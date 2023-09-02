【世界觀】表列賽馬1,000萬都唔賣 馬主係咪傻？

情境題：如果你係馬主，擁有一匹可以響經典G1上名嘅表列賽頭馬，有人願意出到8位數港紙希望你割愛，你會點做?

相信問10個11個會答，賣、即刻賣、立即賣。之不過S2-2「法式甜酒」嘅馬主係第12人，就算成千萬擺響眼前都不為所動。呢匹應屆法國一千堅尼季軍，響6月中英國皇家雅士谷賽期前夕，曾經推出市場拍賣，參與響肯辛頓宮花園舉行嘅Goffs London Sale，經過一輪激烈競投，最後一口價高達120萬歐元，折算約1,000萬港元，比由前愛爾蘭一千堅尼盟主Jet Setting，響16年創下嘅最高成交價紀錄，只係少10萬歐元。但係由於未達底價，馬主決定唔賣繼續留為己用，似乎認為第時嘅競賽成就同配種前景，一定唔止值呢個數。

位於法國波爾多嘅Sauternes，與匈牙利托凱(Tokaji)同德國萊茵高(Rheingau)，合稱世界3大頂級貴腐甜白葡萄酒產區。英文名Sauterne嘅「法式甜酒」，會唔會一如馬主預期，係愈放愈醇嘅頂級佳釀？不妨拭目以待。

「法式甜酒」過往曾3度衝擊G1都只能上名，今次第4度挑戰，角逐隆尚磨坊大賽，力爭首奪一級賽殊榮。